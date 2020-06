மாவட்ட செய்திகள்

வெளியூரில் இருந்து வருபவர்கள் பற்றி அரசுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் நாராயணசாமி அறிவுறுத்தல் + "||" + Narayanaswamy instructs the government to inform those who are coming from outside

வெளியூரில் இருந்து வருபவர்கள் பற்றி அரசுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் நாராயணசாமி அறிவுறுத்தல்