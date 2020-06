மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாட்டில் இருந்து சென்னைக்குசிறப்பு விமானத்தில் வந்த 22 பேருக்கு கொரோனா + "||" + From abroad to Chennai Corona for 22 people aboard the special plane

வெளிநாட்டில் இருந்து சென்னைக்குசிறப்பு விமானத்தில் வந்த 22 பேருக்கு கொரோனா