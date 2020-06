மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தான்குளம் சம்பவத்தை கண்டித்து மாவட்டத்தில் பெரும்பாலான கடைகள் அடைப்பு + "||" + Most shops in the district have been blocked in protest of the Sathankulam incident

