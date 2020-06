மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டு குளியலறையில் பதுங்கியிருந்த கண்ணாடி விரியன் பாம்பு பிடிபட்டது 35 குட்டிகளை ஈன்றதால் பரபரப்பு + "||" + The snake caught in the bathroom of the house was caught by 35 cubs

