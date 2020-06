மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அருகே மேட்டுப்பட்டியில் ரூ.19.17 கோடியில் குடிநீர் திட்டப்பணிகள் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் + "||" + Edappadi Palanisamy to start drinking water projects at Mettupattai near Salem

சேலம் அருகே மேட்டுப்பட்டியில் ரூ.19.17 கோடியில் குடிநீர் திட்டப்பணிகள் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார்