மாவட்ட செய்திகள்

கிறிஸ்டியான்பேட்டை சோதனைச்சாவடியில் இ-பாஸ் இல்லாமல் வரும் வாகனங்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றன + "||" + Vehicles arriving without e-passes are being redirected to the checkpoint at Kristianpet

கிறிஸ்டியான்பேட்டை சோதனைச்சாவடியில் இ-பாஸ் இல்லாமல் வரும் வாகனங்கள் திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றன