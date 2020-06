மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்தவரின் பேஸ்புக் பக்கத்தில் மனைவியின் படம்: 3 குழந்தைகளை கழுத்தை அறுத்து கொன்று வாலிபர் தற்கொலை + "||" + Wife's picture on next person's Facebook page: Man commits suicide after killing 3 children

அடுத்தவரின் பேஸ்புக் பக்கத்தில் மனைவியின் படம்: 3 குழந்தைகளை கழுத்தை அறுத்து கொன்று வாலிபர் தற்கொலை