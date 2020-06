மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் ஒரே நாளில் 303 பேருக்கு கொரோனா; சிகிச்சையில் இருந்த 4 பேர் பலி + "||" + Overnight in Madurai 303 Corona to Four of the victims died

மதுரையில் ஒரே நாளில் 303 பேருக்கு கொரோனா; சிகிச்சையில் இருந்த 4 பேர் பலி