மாவட்ட செய்திகள்

இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கர்நாடகத்தில் கொரோனாவுக்கு ஒரே நாளில் 20 பேர் பலி - புதிதாக 947 பேருக்கு வைரஸ் தொற்று + "||" + To Corona in Karnataka 20 people killed overnight 947 newly infected with the virus

இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கர்நாடகத்தில் கொரோனாவுக்கு ஒரே நாளில் 20 பேர் பலி - புதிதாக 947 பேருக்கு வைரஸ் தொற்று