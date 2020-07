மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசு எதிர்க்கட்சிகளை குற்றம்சாட்டாமல் கொரோனா, சீனா பிரச்சினையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் சிவசேனா வலியுறுத்தல் + "||" + On the Corona, China issue We need attention Shiv Sena assertion

மத்திய அரசு எதிர்க்கட்சிகளை குற்றம்சாட்டாமல் கொரோனா, சீனா பிரச்சினையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் சிவசேனா வலியுறுத்தல்