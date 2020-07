மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க தேவையில்லாமல் வீட்டைவிட்டு வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + Prevent coronavirus virus Needlessly leave the house Avoid coming out Collector appeal to the public

கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க தேவையில்லாமல் வீட்டைவிட்டு வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு கலெக்டர் வேண்டுகோள்