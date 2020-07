மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை: கொரோனா பரவலை தடுக்க துரித நடவடிக்கை அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் உத்தரவு + "||" + Consulting with all department officials To prevent corona spread Fast action Order by Minister CV Shanmugam

