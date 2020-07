மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யம் அருகே கடற்கரையில் ஒதுங்கிய 12 கிலோ கஞ்சாவை காயவைத்த 4 பேர் கைது + "||" + Near Vedaranyam Secluded on the beach 12 kg of cannabis 4 arrested

வேதாரண்யம் அருகே கடற்கரையில் ஒதுங்கிய 12 கிலோ கஞ்சாவை காயவைத்த 4 பேர் கைது