மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசியில்குடிநீர் தொட்டி அருகில் கொரோனா பரிசோதனை செய்ய பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு + "||" + In Tenkasi Public protest for corona test near drinking water tank

தென்காசியில்குடிநீர் தொட்டி அருகில் கொரோனா பரிசோதனை செய்ய பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு