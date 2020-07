மாவட்ட செய்திகள்

இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றிசிறைகளில் கொரோனா பரவலை தடுக்க வேண்டும்ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Following the guidelines of the Indian Medical Council To prevent corona spread in prisons

