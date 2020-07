மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி போட்டதால் இறந்ததாக கூறி உறவினர்கள் போராட்டம்3 மாத குழந்தை திடீர் சாவுகடலூர் அருகே பரபரப்பு + "||" + Relatives struggle to claim death due to vaccination The sudden death of a 3-month-old baby

தடுப்பூசி போட்டதால் இறந்ததாக கூறி உறவினர்கள் போராட்டம்3 மாத குழந்தை திடீர் சாவுகடலூர் அருகே பரபரப்பு