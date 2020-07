மாவட்ட செய்திகள்

தீவிபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு நிவாரண பொருட்கள் இந்திய இந்து வளர்ச்சி கழகத்தினர் வழங்கினர் + "||" + Relief items for the family affected by the fire

தீவிபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு நிவாரண பொருட்கள் இந்திய இந்து வளர்ச்சி கழகத்தினர் வழங்கினர்