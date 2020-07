மாவட்ட செய்திகள்

தந்தை, தாயை இழந்ததுக்கத்திலும் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு எழுதிய மாணவிகள்கதக், மைசூருவில் உருக்கமான சம்பவம் + "||" + Father, lost mother SSLC in grief and Students who wrote the exam

தந்தை, தாயை இழந்ததுக்கத்திலும் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு எழுதிய மாணவிகள்கதக், மைசூருவில் உருக்கமான சம்பவம்