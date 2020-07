மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதித்தோர் தங்கியிருந்த பகுதிகளில் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் பணிகலெக்டர் ராமன் ஆய்வு + "||" + Disinfectant spraying work in areas where Corona is located

கொரோனா பாதித்தோர் தங்கியிருந்த பகுதிகளில் கிருமிநாசினி தெளிக்கும் பணிகலெக்டர் ராமன் ஆய்வு