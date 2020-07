மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயி கொலை வழக்கில்அண்ணன்-தம்பி, தங்கைக்கு ஆயுள் தண்டனைதிருவண்ணாமலை கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + In the case of the farmer's murder Brother-in-law, life sentence for sister

விவசாயி கொலை வழக்கில்அண்ணன்-தம்பி, தங்கைக்கு ஆயுள் தண்டனைதிருவண்ணாமலை கோர்ட்டு தீர்ப்பு