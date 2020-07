மாவட்ட செய்திகள்

இடையமேலூர், அரசனூர், சிங்கம்புணரி பகுதிகளில் இன்று மின் தடை + "||" + In the Idaiyelur, Arasanur and Singampunari areas Today, power outages

இடையமேலூர், அரசனூர், சிங்கம்புணரி பகுதிகளில் இன்று மின் தடை