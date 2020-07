மாவட்ட செய்திகள்

கல்லணையில் தண்ணீர் திறந்து 17 நாட்கள் ஆகியும்வாய்க்காலில், தண்ணீர் வராததால் 160 ஏக்கரில் குறுவை சாகுபடி பாதிப்புநெல் நாற்றுகளை விவசாயிகள் விற்கும் அவலம் + "||" + Due to lack of water, the marginal cultivation is affected in 160 acres

