மாவட்ட செய்திகள்

விஷவாயு தாக்கி பலியான4 பேர் குடும்பத்துக்குதலா ரூ.10 லட்சம் நிதி உதவிஅமைச்சர்கள் கடம்பூர் ராஜூ, ராஜலட்சுமி வழங்கினர் + "||" + 4 people per family Financial assistance of Rs.10 lakhs each

விஷவாயு தாக்கி பலியான4 பேர் குடும்பத்துக்குதலா ரூ.10 லட்சம் நிதி உதவிஅமைச்சர்கள் கடம்பூர் ராஜூ, ராஜலட்சுமி வழங்கினர்