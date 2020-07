மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு வெற்றிகரமாக முடிந்தது:பிற தேர்வுகளை நடத்துவது குறித்து அரசுக்கு சித்தராமையா ஆலோசனை

SSLC The selection was successfully completed: Siddaramaiah advises the government on making other choices

