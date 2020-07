மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-மந்திரி, மந்திரிகளுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பு இல்லைபட்னாவிஸ் குற்றச்சாட்டு + "||" + First-Minister, Between Ministers There is no coordination Patnavis indictment

முதல்-மந்திரி, மந்திரிகளுக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பு இல்லைபட்னாவிஸ் குற்றச்சாட்டு