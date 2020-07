மாவட்ட செய்திகள்

ஆஸ்பத்திரிகளில் படுக்கை வசதி இல்லாததால்நாள் முழுக்க ஆம்புலன்சில் தவித்த கொரோனா நோயாளிசிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் + "||" + Lack of beds in hospitals Corona patient who had been left in the ambulance all day

