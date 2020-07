மாவட்ட செய்திகள்

இன்று முழு ஊரடங்கு:தேவையின்றி வெளியே வருபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கைமாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை + "||" + Strict action on those who come out unnecessarily District administration alert

இன்று முழு ஊரடங்கு:தேவையின்றி வெளியே வருபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கைமாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை