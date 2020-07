மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவை தடுக்க உப்பு கலந்த நீரால் வாய் சுத்தம் அவசியம்கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + Mouthwash with salted water is essential to prevent coronavirus Advise the Collector

கொரோனாவை தடுக்க உப்பு கலந்த நீரால் வாய் சுத்தம் அவசியம்கலெக்டர் அறிவுரை