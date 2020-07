மாவட்ட செய்திகள்

வைரஸ் தொற்றுக்கு 37 பேர் பலிபெங்களூருவில் ஒரேநாளில் 1,235 பேருக்கு கொரோனாகர்நாடகத்தில் பாதிப்பு 23 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + 37 killed in viral infection Corona to 1,235 overnight in Bengaluru

வைரஸ் தொற்றுக்கு 37 பேர் பலிபெங்களூருவில் ஒரேநாளில் 1,235 பேருக்கு கொரோனாகர்நாடகத்தில் பாதிப்பு 23 ஆயிரத்தை கடந்தது