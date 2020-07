மாவட்ட செய்திகள்

12 எம்.எல்.சி.க்கள் நியமன பிரச்சினையை கைவிட்டுகொரோனா நோயாளிகள் பற்றி சஞ்சய் ராவத் கவலைப்பட வேண்டும்தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தாக்கு + "||" + 12 MLCs abandon canonical issue Sanjay Rawat should be concerned about coronary patients

12 எம்.எல்.சி.க்கள் நியமன பிரச்சினையை கைவிட்டுகொரோனா நோயாளிகள் பற்றி சஞ்சய் ராவத் கவலைப்பட வேண்டும்தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தாக்கு