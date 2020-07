மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவில் வட்டக்கரையில்உயர் அழுத்த மின்சாரத்தால் 11 டி.வி.க்கள் சேதம்குளிர்சாதன பெட்டியும் தீயில் கருகியது + "||" + On the circuit in Nagercoil 11 TVs damaged by high pressure electricity

