மாவட்ட செய்திகள்

61 பேர் டிஸ்சார்ஜ்சேலத்தில் மேலும் 50 பேருக்கு கொரோனாபாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,247 ஆக அதிகரிப்பு + "||" + 61 discharged Corona for 50 more in Salem

61 பேர் டிஸ்சார்ஜ்சேலத்தில் மேலும் 50 பேருக்கு கொரோனாபாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,247 ஆக அதிகரிப்பு