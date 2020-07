மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும்முழு ஊரடங்கை கடைபிடித்த பொதுமக்கள்வாகன போக்குவரத்து இன்றி சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + Civilians in full curfew Roads were devastated without vehicle traffic

