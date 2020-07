மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில்கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டியதுஒரே நாளில் 72 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + In the Theni district The number of Corona victims exceeded one thousand

