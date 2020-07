மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கை கடைபிடிக்காதவர்களுக்கு அபராதம் + "||" + Fines for those do not follow the full curfew

முழு ஊரடங்கை கடைபிடிக்காதவர்களுக்கு அபராதம்