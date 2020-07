மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கு: வீட்டை விட்டு வெளியே வராத பொதுமக்கள்கடைகள் அடைப்பு; சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + Full Curfew: Civilians do not leave the house

