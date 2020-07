மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லைபுதிய பஸ் நிலையத்தில் காய்கறிகள் இறக்குவதற்கு அனுமதி மறுப்புகாவலாளிகளுடன் வியாபாரிகள் வாக்குவாதம் + "||" + Tirunelveli Refuse permission to import vegetables at new bus station

நெல்லைபுதிய பஸ் நிலையத்தில் காய்கறிகள் இறக்குவதற்கு அனுமதி மறுப்புகாவலாளிகளுடன் வியாபாரிகள் வாக்குவாதம்