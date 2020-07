மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மறுக்கும்தனியார் மருத்துவமனைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பயப்படுவது ஏன்?சித்தராமையா கேள்வி + "||" + Corona refuses to treat patients Why are private hospitals afraid to take action?

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மறுக்கும்தனியார் மருத்துவமனைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பயப்படுவது ஏன்?சித்தராமையா கேள்வி