மாவட்ட செய்திகள்

தொழில் நடவடிக்கைகள் தொடங்கும் நிலையில்தொழிலாளர்களை பணி நீக்கம் செய்வது சரியல்லமுதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே ஆதங்கம் + "||" + As business activities begin It is not right to fire workers

தொழில் நடவடிக்கைகள் தொடங்கும் நிலையில்தொழிலாளர்களை பணி நீக்கம் செய்வது சரியல்லமுதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே ஆதங்கம்