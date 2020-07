மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை பெருநகர பகுதியில்கொரோனா பரவல் மோசமாக உள்ளதுதேவேந்திர பட்னாவிஸ் பேட்டி + "||" + In the metropolitan area of Mumbai Corona spread is bad

மும்பை பெருநகர பகுதியில்கொரோனா பரவல் மோசமாக உள்ளதுதேவேந்திர பட்னாவிஸ் பேட்டி