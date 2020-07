மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவில் மெய்க்காவலர் கொலை வழக்கு:3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனைவிருத்தாசலம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Murder of the temple bodyguard: 3 sentenced to life imprisonment

விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவில் மெய்க்காவலர் கொலை வழக்கு:3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனைவிருத்தாசலம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு