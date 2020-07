மாவட்ட செய்திகள்

மது அருந்துவதற்காகஏ.டி.எம். எந்திரத்தை உடைத்து பணம் திருட முயன்ற நகை பட்டறை உரிமையாளர் கைது + "||" + owner of a jewelery workshop arrested for trying to steal money

மது அருந்துவதற்காகஏ.டி.எம். எந்திரத்தை உடைத்து பணம் திருட முயன்ற நகை பட்டறை உரிமையாளர் கைது