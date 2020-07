மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் இன்று முதல்டீ, சலூன் கடைகள் திறக்க அனுமதிகலெக்டர் தகவல் + "||" + From today in Vellore district Allow tea, saloon stores to open Collector Information

வேலூர் மாவட்டத்தில் இன்று முதல்டீ, சலூன் கடைகள் திறக்க அனுமதிகலெக்டர் தகவல்