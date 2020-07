மாவட்ட செய்திகள்

முககவசம் இல்லாமல் மீன் மார்க்கெட் உள்ளே யாரையும் அனுமதிக்கக்கூடாது ஜெயக்குமார் அறிவுறுத்தல் + "||" + Jayakumar advises not to allow anyone inside the fish market without a face cover

முககவசம் இல்லாமல் மீன் மார்க்கெட் உள்ளே யாரையும் அனுமதிக்கக்கூடாது ஜெயக்குமார் அறிவுறுத்தல்