மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில்கொரோனா நோயாளிகள் 465 பேரை வீட்டில் தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சைசுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல் + "||" + In Madurai 465 Corona patients were treated at home in isolation

மதுரையில்கொரோனா நோயாளிகள் 465 பேரை வீட்டில் தனிமைப்படுத்தி சிகிச்சைசுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல்