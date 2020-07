மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவல் எதிரொலி:57 வயதை கடந்த போலீசாருக்கு விடுமுறை வழங்க நடவடிக்கை + "||" + The echo of the corona spread: Measures to grant holidays to police aged 57

கொரோனா பரவல் எதிரொலி:57 வயதை கடந்த போலீசாருக்கு விடுமுறை வழங்க நடவடிக்கை