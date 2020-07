மாவட்ட செய்திகள்

கணவன்-மனைவி உள்பட மேலும் 5 பேருக்கு கொரோனா: பாதிப்பு எண்ணிக்கை 118 ஆக உயர்வு + "||" + Five more people including husband and wife in Corona

கணவன்-மனைவி உள்பட மேலும் 5 பேருக்கு கொரோனா: பாதிப்பு எண்ணிக்கை 118 ஆக உயர்வு