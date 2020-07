மாவட்ட செய்திகள்

கொத்தவால்சாவடியில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத மக்கள் கொரோனா தொற்று பரவலில் அடுத்த கோயம்பேடாக மாறுகிறது + "||" + People who do not adhere to the social gap in koththavaasalsavadi

