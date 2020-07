மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் நடவடிக்கைகள் காரணமாக சென்னையில், கொரோனா தொற்றின் பாதிப்பு 18.2 சதவீதமாக குறைந்துள்ளதுஉள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தகவல் + "||" + In Chennai, the prevalence of coronavirus declined by 18.2 percent

தொடர் நடவடிக்கைகள் காரணமாக சென்னையில், கொரோனா தொற்றின் பாதிப்பு 18.2 சதவீதமாக குறைந்துள்ளதுஉள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தகவல்