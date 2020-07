மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை போலீசில் கொரோனாவில் இருந்து 54 பேர் குணம் அடைந்தனர்புதிதாக 23 பேருக்கு தொற்று + "||" + 54 policemen from Corona were arrested by the Chennai police

சென்னை போலீசில் கொரோனாவில் இருந்து 54 பேர் குணம் அடைந்தனர்புதிதாக 23 பேருக்கு தொற்று